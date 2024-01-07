Dünya tek ses: Vahşeti durdurun

İsrail'in,abluka altındaki Gazze Şeridi'nde üç ayı geride bırakan soykırımına hem uluslararası kurumlardan hem de dünya toplumlarından tepkiler artarak devam ediyor. Yağmur, soğuk demeden sokağa inen binlerce kişi Gazze'ye destek verip savaşı durdurun çağrıları yapıyor. Avrupalı toplumlar ise Katliam yapan İsrail'e destek veren hükümetlerine tepki gösteriyor.ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde göstericiler, Gazze'de ateşkes çağrısıyla otoyolda protesto düzenledi. Otoyol birkaç saatliğine kapatıldı.Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" ve "Savaşı durdurun" sloganları attı.Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri düzenleyen Filistin destekçileri, İsrailli bakanların Gazzelileri "göç ettirmek" istemesine tepki gösterdi.İngiltere'nin Manchester kentinde bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, Gazze'de acil ateşkes talep etti. Göstericiler, İngiltere'nin İsrail'e yönelik desteğine son vermesi çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'ye yönelik aldığı kararla ilgili raporunda, önce "çatışmanın durmasına" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.Fransa İslam Konseyi, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısında bulundu.Yahudi asıllı Arjantinli akademisyen Pedro Brieger, "Netanyahu, 1993'teki Oslo Anlaşması'nı tümden yok etmeye çalışıyor. Orta Doğu'da Filistin sorununu dışlayan hiçbir müzakere çözüm getirmez. Filistinsiz bir normalleşmeyi mümkün görmüyorum'' dedi.İngiltere'de 3 semavi dinin temsilcileri, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı sürerken Batı ise siyonizme arka çıkmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) Başkan Yardımcısı Sarah Douglas, yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlarla "BM Davranış Kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle incelenecek.