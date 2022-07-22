Dünya Türk SİHA’larını konuşuyor! WSJ yazdı: Türkiye bir güç merkezi haline geldi

"Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma yolunda yirmi yıl süren projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başlıyor." ABD'nin en saygın gazetelerinden ise Wall Street Journal'ın yayınladığı haber bu cümleyle başlıyor.

Gazete, Türkiye'nin düşük maliyetli insansız hava araçları, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı oldu ve dünyadaki çatışmaları da dönüştürüyor yorumu yaparken Türk şirketlerinin yeni bir ürünü olan helikopterin Filipinler'e, deniz korvetinin Pakistan'a ve zırhlı araçların da Kenya'ya ihraç edileceğini anlatıyor.

YATIRIMLAR ETKİLİ OLDU

WSJ, Rakibi Yunanistan ile rekabet edebilmek için donanmasını kuran Türkiye'nin 10 farklı ülkeye devriye botları sattığını dile getiriyor. Hükümetin 2002'de 5 milyar dolardan başlayan yatırımları şu anda yılda 60 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da ABD ve diğer silah üreticilerine olan dış bağımlılığı azaltıyor.

Türkiye'nin özel savunma sanayisi yatırımları da 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara çıktı. Silah anlaşmaları Türkiye'nin en etkili dış politika araçlarından biri haline geldi.

YÜZDE 70'İNİ KARŞILIYOR

Türkiye artık Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacının yaklaşık %70'ini karşılayabiliyor. Bu oran 2000'lerin başında sadece %30'du. Yetkililer, Bayraktar TB-2 dronlarının başarısına, imzalanan askeri ihracat anlaşmalarına dayanarak dayanarak, Türkiye'nin insansız kara, deniz ve sualtı araçları da dahil olmak üzere diğer drone'ların ana tedarikçisi olmak istediğini söylüyor.

Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güvenilir çalışma arkadaşlarından bir olan İsmail Demir, "Geleneksel şeylerin bazı sınırları olduğu açık ve yeni ve ticari bir şeyler aramamız gerekiyor. Bunun da hava araçlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşündük. Kara, deniz ve deniz altı araçlarımız da olmalı." diyor WSJ'ye verdiği röportajda.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Türkiye, 2017 ile 2021 yılları arasında silah ihracatında İsrail ve İsviçre'nin arkasında, Ukrayna ve İsveç'in önünde 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin sanayisi ABD, Rusya ve Fransa gibi silah satan devlerle karşılaştırıldığında hala küçük, ancak 2001'de 36. sırada yer aldığından beri ülkemiz artık yeni bir aşamaya geçti.

HALUK BAYRAKTAR CNN'DE KONUŞMUŞTU

Geçen hafta CNN International kanalında konuşan Haluk Bayraktar, Ukrayna'ya Türk SİHA'sı temin etmeye devam edeceklerini söylemiş ancak Rusya'ya asla Bayraktar TB2 satılmayacağının altını çizmişti. CNN International'daki yayının hemen ardından bu kez ABD'nin etkili gazetesi Wall Street Journal, 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlığıyla geniş bir haberi sayfasına taşıdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'le de röportaj yapan WSJ, Demir'in "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir" ifadelerine yer verdi.

WSJ'nin kapsamlı haberinde, insansız kara araçları üreten ve merkezi Ankara'da olan Elektroland Savunma'nın satış direktörü Mustafa Orakçı'nın sözlerine de yer verildi. Orakçı, "Bayraktar'ın başarısı bizim için büyük bir reklam oldu" diye konuşurken gazete, Elektroland'in deposunda, Bangladeş hükümetine gönderilmeyi bekleyen 10 aracın hazır beklediğini yazdı.

