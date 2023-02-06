Dünya, Türkiye için harekete geçti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki diğer depremin ardından ülkeler ve uluslararası kurumlar da harekete geçti. Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan'dan Mısır'a kadar birçok ülkede hissedilen depremlerin ardından onlarca ülke Türkiye'ye yardım için harekete geçti..Başbakan Ünal Üstel, 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 araçla birlikte saat 12.00'de destek için Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 370 personel ile 8 arama kurtarma köpeği hemen Türkiye'ye gönderildi.Depremlerden üzüntü duyduğunu belirten ABD Başkanı Joe Bİden, ekiplerinin Türkiye'deki arama kurtarma için harekete geçtiğini söyledi.Türkiye'ye 76 kişilik aramakurtarma ekibi göndereceğini duyurdu..Depremden zarar görenler için yardım kampanyası başlattı.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil sağlık ekipleri ağının alarma geçirildiğini söyledi.İki uçakla yaklaşık 100'e yakın arama kurtarma uzmanın hazır olduğu bildirildi.100 personelin afet bölgesine uçmaya hazır olduğu açıklandı.Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinin yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'ye ekip göndermeye hazırlandıklarını söyledi. Ayrıca Almanya, Fransa, Japonya, Avusturya, Bulgaristan, Lübnan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Romanya, Macaristan, İsviçre, Malta, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Arnavutluk, Cezayir, Tayvan ve Slovakya'dan yardım mesajları geldi.Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'nin 2016'dan beri üye olduğu AB Acil Yardım Ağı'ndan (ERCC) destek talebinde bulunduğunu açıkladı. Lenarcic, aralarında Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan'ın da bulunduğu 17 AB üyesi ülkesinin arama kurtarma ekibi göndereceğini söyledi. Lenarcic, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'dan ilk ekiplerin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen yüzlerce Filistinli, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Filistinliler ayrıca Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı.UMRE için Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşları, depremden etkilenenlere dua etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebevi'de bir araya gelen Türk vatandaşlarının, depremzedelere dua ettiği kaydedildi.DEPREM sonrası ABD'den Almanya'ya, Pakistan'dan Çin'e kadar birçok ülkeden taziye ve yardım mesajı gelirken sosyal medya platformlarında da farklı milletlerden kullanıcılar destek mesajları yayınladı. Twitter'da açılan #Turkey ve #TurkeyEarthquake başlıkları altında çok sayıda ülkeden kullanıcılar "Türkiye için dua ediyoruz" mesajı paylaştı.