Dünya Türkiye’nin başarısını konuşuyor! ‘Tahıl krizini Türkiye çözdü’

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan tahıl krizi, dün Türkiye'nin başarısıyla çözüme ulaştı. Savaş nedeniyle limanlarda bekletilen tahılların Karadeniz üzerinden tüm dünyaya dağıtılması için önemli bir adım atıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ZAFERİ
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.
BBC
İngiliz yayın organı BBC, tarihi anlaşmayı son dakika olarak duyurdu. Haberde anlaşmanın her adımı tüm detaylarıyla yer aldı. Anlaşma "Türkiye, Ukrayna'dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak için Rusya ile yapılan anlaşmaya aracılık etti." ifadeleriyle manşete taşındı.
THE GUARDIAN
İngiliz The Guardian gazetesi de, Türkiye'nin başarısını manşetten duyurdu. Gazete, haberde, "Ukrayna ve Rusya, ablukaya alınan Karadeniz limanlarından milyonlarca ton tahıl ihracatına izin vermek için BM destekli bir anlaşma imzaladı ve potansiyel olarak küresel gıda krizi tehdidini önledi. İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı`ndaki imza törenine BM Genel Sekreteri António Guterres ve aylarca süren gergin müzakerelerde kilit rol oynayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı." sözlerini geçirdi.
DAILY MAIL
Dikkat çeken başlıklardan bir de İngiliz Daily Mail gazetesinden geldi. Anlaşmayı savaşta bir dönüm noktası olarak adlandıran gazete, başlığında "Savaş müzakere masasında bitecek" satırlarına yer verdi.
NEW YORK TIMES
The New York Times, tahıl anlaşmasının Türkiye ve BM'nin çabaları sayesinde sağlandığına dikkat çekti. Manlete taşınan haberde, "Anlaşma Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kötüleşen feci gıda kıtlığının hafifletilmesine yardımcı olabilir." ifadeleri yer aldı.
WSJ
ABD'li Wall Street Journal gazetesi, anlaşmanın Türkiye ve BM'nin aylarca süren diplomasisinin bir başarısı olduğuna yer verdi.
WASHINGTON POST
Washington Post, "Ukrayna tahılının dünyaya dağıtımı için anlaşma sağlandı" başlığını kullandı.
Gazete özellikle BM Genel Sekreteri'nin, "Karadeniz'de bir umut ışığı var" cümlesini öne çekti. Haberde Anlaşmanın BM ve Türkiye için bir diplomatik zafer olduğu vurgulandı.
CNN
CNN, haberinde, "Moskova ve Kiev, Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak ve dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu milyonlarca ton tahıl ihraç etmeye devam etmek için anlaşma imzaladı." İfadelerini kullandı.