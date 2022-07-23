Dünya Türkiye’nin başarısını konuşuyor! ‘Tahıl krizini Türkiye çözdü’

BBC

İngiliz yayın organı BBC, tarihi anlaşmayı son dakika olarak duyurdu. Haberde anlaşmanın her adımı tüm detaylarıyla yer aldı. Anlaşma "Türkiye, Ukrayna'dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak için Rusya ile yapılan anlaşmaya aracılık etti." ifadeleriyle manşete taşındı.

THE GUARDIAN

İngiliz The Guardian gazetesi de, Türkiye'nin başarısını manşetten duyurdu. Gazete, haberde, "Ukrayna ve Rusya, ablukaya alınan Karadeniz limanlarından milyonlarca ton tahıl ihracatına izin vermek için BM destekli bir anlaşma imzaladı ve potansiyel olarak küresel gıda krizi tehdidini önledi. İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı`ndaki imza törenine BM Genel Sekreteri António Guterres ve aylarca süren gergin müzakerelerde kilit rol oynayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı." sözlerini geçirdi.