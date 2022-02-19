Dünya yoruldu, artık normale dönmeliyiz

19 salgınının taşıdığı risklererağmen artık yavaş yavaşnormale dönme zamanıgeldi. Vatandaşları pandemiyeve üçüncü yılına girensalgından kaynaklanan ataletekarşı korumak arasındazor bir tercihte bulunmamızgerekiyor. Tamamen herşeyi bir kenara bırakmaktanbahsetmiyorum, amayavaş yavaş o yöne gitmekgerekiyor. Normale dönüş planlarında bazı tavizlerin verilmesi ve vakaların artmasına neden olacak ama sıkı kısıtlamaları sürdürmek de zararlı. Bu zararlar akıl sağlığı üzerinde mi, çocukların gelişimi üzerinde mi, okullar üzerinde mi? Virüse karşı korunma veya normale dönme arasındaki denge mi? Bunun için cevabım şu anda yok.