Dünya yoruldu, artık normale dönmeliyiz

ABD Başkanı Joe Biden'ın tıbbi başdanışmanı ve Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Ekibi üyesi Dr. Anthony Fauci: Kovid
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19 salgınının taşıdığı risklere
rağmen artık yavaş yavaş
normale dönme zamanı
geldi. Vatandaşları pandemiye
ve üçüncü yılına giren
salgından kaynaklanan atalete
karşı korumak arasında
zor bir tercihte bulunmamız
gerekiyor. Tamamen her
şeyi bir kenara bırakmaktan
bahsetmiyorum, ama
yavaş yavaş o yöne gitmek
gerekiyor. Normale dönüş planlarında bazı tavizlerin verilmesi ve vakaların artmasına neden olacak ama sıkı kısıtlamaları sürdürmek de zararlı. Bu zararlar akıl sağlığı üzerinde mi, çocukların gelişimi üzerinde mi, okullar üzerinde mi? Virüse karşı korunma veya normale dönme arasındaki denge mi? Bunun için cevabım şu anda yok.