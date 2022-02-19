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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Dünya yoruldu, artık normale dönmeliyiz

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Dünya yoruldu, artık normale dönmeliyiz
ABD Başkanı Joe Biden'ın tıbbi başdanışmanı ve Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Ekibi üyesi Dr. Anthony Fauci: Kovid- 19 salgınının taşıdığı risklere rağmen artık yavaş yavaş normale dönme zamanı geldi. Vatandaşları pandemiye ve üçüncü yılına giren salgından kaynaklanan atalete karşı korumak arasında zor bir tercihte bulunmamız gerekiyor. Tamamen her şeyi bir kenara bırakmaktan bahsetmiyorum, ama yavaş yavaş o yöne gitmek gerekiyor. Normale dönüş planlarında bazı tavizlerin verilmesi ve vakaların artmasına neden olacak ama sıkı kısıtlamaları sürdürmek de zararlı. Bu zararlar akıl sağlığı üzerinde mi, çocukların gelişimi üzerinde mi, okullar üzerinde mi? Virüse karşı korunma veya normale dönme arasındaki denge mi? Bunun için cevabım şu anda yok.
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Dünya yoruldu, artık normale dönmeliyiz
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