Dünyaca ünlenen Norveç’teki deniz aygırı uyutuldu





Freya'nın Oslo Fiyordu'ndan çıkarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneğin değerlendirildiğini aktaran Bakanlık, ancak bu alternatiflerin deniz aygırının sağlığından endişe edilmesi nedeniyle reddedildiğini belirtti. Freya'nın insancıl şekilde uyutulduğu ve cesedinin veterinerler tarafından daha fazla inceleneceği aktarıldı.



Öte yandan korunan bir tür olan deniz aygırları normalde Kuzey Kutbu'nda yaşar. Genellikle insanlara saldırmazlar, ancak bazı nadir saldırılar kayda geçti. 2016 yılında Çin'deki bir vahşi yaşam parkında, bir turist ve bir hayvan bakıcısı bir deniz aygırı tarafından öldürülmüştü.