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Haberler Dünya Haberleri Dünyaca ünlü kahve devinde bir çalışanın Hepatit A çıkması panik yarattı! Binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülüyor
Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:08 Son Güncelleme: 24.11.2021 10:20

Dünyaca ünlü kahve devinde bir çalışanın Hepatit A çıkması panik yarattı! Binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülüyor

Dünyaca ünlü kahve devinde bir çalışanın Hepatit A çıkması panik yarattı! Binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülüyor

Ünlü kahve devinin ABD'deki bir şubesinde, çalışanlardan birinin Hepatit A çıkması bölgede panik yarattı. Bölgede binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülürken, şirket kafenin yakınlarındaki herkesi aşı olmaya çağırdı. Şu ana kadar hiçbir vaka tespit edilemedi.

Dünyaca ünlü bir kahve devinin New Jersey eyaletinde skandal bir olay yaşandı. Şubede çalışan bir kişinin Hepatit A'ya yakalanması panik yarattı. Söz konusu kahvecinin bölgenin en yoğun kafelerinden biri oluğu ifade edilirken, binlerce kişi virüse maruz kalmış olabileceğini düşünüyor.

KİMSE POZİTİF ÇIKMADI

Şirket, çalışanla aynı zamanda kafede bulunan herkesi hızlıca Hepatit A aşısı olmaya çağırdı. Bölgedeki acil aşı kliniği kuruldı. Şimdiye kadar 782 yönetici 17 kafe çalışanı da aşılandı. Ancak şu ana kadar hiç kimsede Hepatit A çıkmadı.

800 KİŞİ AŞI OLDU

Söz konusu kafenin günde ortalama 600 müşterisi olduğu ifade edildi. Duruma göre, ikinci bir aşı yaptırma merkezi kurulacağını bildirildi. Bölge halkından ise 800 kişi aşı yaptırdı.

HEPATİT A NEDİR?

Hepatit A, karaciğeri tutan ve sarılıkla karakterize bir enfeksiyon hastalığıdır. Dışkı ile yayıldığı için temiz olmayan su kaynakları ve bu sularla yıkanmış gıdalar virüsün yayılması için büyük risk oluşturur. En yaygın belirtileri arasında ateş, karın ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma vardır.

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Dünyaca ünlü kahve devinde bir çalışanın Hepatit A çıkması panik yarattı! Binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülüyor
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