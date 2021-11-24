Dünyaca ünlü kahve devinde bir çalışanın Hepatit A çıkması panik yarattı! Binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülüyor

Dünyaca ünlü bir kahve devinin New Jersey eyaletinde skandal bir olay yaşandı. Şubede çalışan bir kişinin Hepatit A'ya yakalanması panik yarattı. Söz konusu kahvecinin bölgenin en yoğun kafelerinden biri oluğu ifade edilirken, binlerce kişi virüse maruz kalmış olabileceğini düşünüyor.
KİMSE POZİTİF ÇIKMADI
Şirket, çalışanla aynı zamanda kafede bulunan herkesi hızlıca Hepatit A aşısı olmaya çağırdı. Bölgedeki acil aşı kliniği kuruldı. Şimdiye kadar 782 yönetici 17 kafe çalışanı da aşılandı. Ancak şu ana kadar hiç kimsede Hepatit A çıkmadı.
800 KİŞİ AŞI OLDU
Söz konusu kafenin günde ortalama 600 müşterisi olduğu ifade edildi. Duruma göre, ikinci bir aşı yaptırma merkezi kurulacağını bildirildi. Bölge halkından ise 800 kişi aşı yaptırdı.
HEPATİT A NEDİR?
Hepatit A, karaciğeri tutan ve sarılıkla karakterize bir enfeksiyon hastalığıdır. Dışkı ile yayıldığı için temiz olmayan su kaynakları ve bu sularla yıkanmış gıdalar virüsün yayılması için büyük risk oluşturur. En yaygın belirtileri arasında ateş, karın ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma vardır.