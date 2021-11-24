Dünyaca ünlü kahve devinde bir çalışanın Hepatit A çıkması panik yarattı! Binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülüyor

HEPATİT A NEDİR?

Hepatit A, karaciğeri tutan ve sarılıkla karakterize bir enfeksiyon hastalığıdır. Dışkı ile yayıldığı için temiz olmayan su kaynakları ve bu sularla yıkanmış gıdalar virüsün yayılması için büyük risk oluşturur. En yaygın belirtileri arasında ateş, karın ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma vardır.