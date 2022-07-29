Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hapse mi giriyor? 8 yıl alabilir

6 FARKLI SUÇTAN YARGILANIYOR

Shakira, dün, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararını duyurmuştu. Barselona Mahkemesi, mayısta, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.