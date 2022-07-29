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Giriş Tarihi: 29.7.2022 14:37 Son Güncelleme: 29.7.2022 14:48

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hapse mi giriyor? 8 yıl alabilir

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hapse mi giriyor? 8 yıl alabilir

Bir süredir İspanya'da yargılanan Shakira hakkında verdi kaçakçılığı nedeniyle 8 yıl hapis talep edildi. Kolombiyalı şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon avro tutarında vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

La Prensa Latina'da yer alan habere göre, İspanyol savcılar, Kolombiyalı şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon avro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

23 MİLYON EURO PARA CEZASI

Shakira'nın vergi kaçırma davasında uzlaşmayı reddetmesinin ardından, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon avrodan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.

6 FARKLI SUÇTAN YARGILANIYOR

Shakira, dün, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararını duyurmuştu. Barselona Mahkemesi, mayısta, İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

EŞİYLE YENİ AYRILDI

İki çocuk sahibi olduğu Barselonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte yaşayan Shakira kısa bir süre önce 11 yıllık ilişkisini bitirmişti.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hapse mi giriyor? 8 yıl alabilir
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