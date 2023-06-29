Dünya’da bayram coşkusu: 100 bin kişi saf tuttu

Dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Bayrama namazı ile güne başlayan Müslümanlar, renkli görüntüler oluşturdu.İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için Mescid-i Aksa'da akın etti. Bayram namazı yaklaşık 100 bin kişiyle kılındı.Japonya'daki Tokyo Camisi dolup taştı.Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, sokaklarda saf tuttu.Hollanda, Almanya, İspanya gibi birçok Avrupa Ülkesinde Müslümanlar camilere akın etti. Namaz sonrası bayramlaşmak için uzun kuyruklar oluştu.Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk gibi balkan ülkelerinde bayram coşkuyla başladı. Camiler dolup taştı.Azerbaycan'da Başkent Bakü'de camileri dolduran halk, bayram namazında saf tuttu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayram coşkuyla karşılandı.Afganistan'da halk, camilere akın etti.Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan siviller, Kurban Bayramı'nı bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı.