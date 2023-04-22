Dünyada bayram coşkusu

İslam dünyasında kutlanan Ramazan Bayramı, dün dünyanın dört bir yanında kılınan bayram namazlarıyla başladı. Camilere akın eden Müslümanlar, yoğun katılım nedeniyle cami avlularında, caddelerde, parklarda ve metro istasyonlarında namazlarını kıldı. Bayram hutbelerinde barış mesajları verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edilip bağış toplandı.Rusya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazında camilere sığmadı. Moskova bölgesinde 30'dan fazla noktada namaz kılınması için özel alan hazırlandı. Müslümanlar çevredeki metro istasyonları ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Cemaat, trafiğe kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı.Batı Trakya'datüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi. Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan Türkler, camilere akın etti. Yoğunluk nedeniyle Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Camisi'nde bayram namaz iki kez art arda kılındı.Katar'da binlerce kişi Ramazan Bayramı namazını, FIFA 2022 Dünya Kupası için Doha'da inşa edilen "Education City Stadyumu"nda eda etti.Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi. Müslümanlar dua edip birbirleriyle bayramlaştı. Özbekistan'da 541 mahkum affedildi. Kazakistan'da bayramın ilk günü renkli etkinliklere sahne oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) camileri dolduran vatandaşlar namazlarını kılarak dua etti. Bayram namazını Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'ne kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu bayramın buruk geçtiğini belirtti.Afganistan ve Pakistan'da halk, sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın ettiMısırlılar, ülke genelindeki tarihi camiler ve namaz için ayrılan boş alanlarda eda etti.Kamerun ve Nijerya'da Müslümanlar namaz için camilere akın etti. Emniyet sorunlarının yaşandığı Nijerya'da namaz için 52 bin güvenlik gücü görevlendirildi.Almanya, Belçika, İsveç, Avusturya, Fransa ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde Müslümanlar camilere akın etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de onlarca camide bayram namazına yoğun katılım oldu. Bayram vesilesiyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış toplandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türklerin birçoğu, bayram namazını Fatih Camisi'nde kıldı. Kalabalık sokaklara taştı. İtalya'da Roma Büyük Camisi'nde yoğunluk sebebiyle bayram namazı 3 kez kılındı. Vaazlarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği harekatlarla terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'tan temizlediği Suriye'nin kuzeyindeki Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde yaşayanlar bayram namazı için saf tuttu. Camilerdeki hutbelerde, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması, hayatlarını kaybedenler, saldırılar nedeniyle zor duruma düşenler ve depremzedeler için dualar edildi.Ramazan Bayramı için dünya liderleri bayram mesajları yayınladı.Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı.ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların bayramını tebrik etti. Biden, Müslümanların fitre ibadeti aracılığıyla ihtiyacı olanlara yiyecek ve sadaka vererek gösterdikleri cömertlikten etkilendiğini söylede.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanca, Türkçe ve Arapça paylaşımda bulunarak Müslümanların bayramını kutludı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bayramı mesajında " Müslüman ümmetin hayatı, hayır ve çalışmalarla doludur" dedi.