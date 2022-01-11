Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi

"BU DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMADI"

8 saatlik bir operasyonun ardından domuzdan alınan kalp, 57 yaşındaki hastaya başarılı şekilde nakledildi. Ameliyatı gerçekleştiren tıp merkezindeki kalp nakli programının yöneticisi Dr. Bartley Griffith konuyla ilglili olarak yaptığı açıklamada şu an her şeyin normal göründüğünü aktararak, "Heyecanlıyız ama yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı" dedi.