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Giriş Tarihi: 11.1.2022 00:46 Son Güncelleme: 11.1.2022 01:01

Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi

Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi

New York Times'ın son dakika geçtiği habere göre dünyada bir ilk yaşandı. 57 yaşındaki bir adama genetiğiyle oynanmış bir domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi. Yaşanan bu gelişme organ bekleyen yüz binlerce kişi için umut verici oldu.

İnsan hayatını en çok tehdit eden unsurlardan olan kalp rahatsızlığına karşı umut veren bir gelişme yaşandı. New York Times'ın son dakika olarak servis ettiği haberde, 57 yaşındaki bir adama genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildiği aktarıldı.

"BU DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMADI"

8 saatlik bir operasyonun ardından domuzdan alınan kalp, 57 yaşındaki hastaya başarılı şekilde nakledildi. Ameliyatı gerçekleştiren tıp merkezindeki kalp nakli programının yöneticisi Dr. Bartley Griffith konuyla ilglili olarak yaptığı açıklamada şu an her şeyin normal göründüğünü aktararak, "Heyecanlıyız ama yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bu daha önce hiç yapılmadı" dedi.

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Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi
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