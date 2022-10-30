Dünyada ‘Cumhuriyet Bayramı’ coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıldönümü ABD'den İtalya'ya, Azerbaycan'dan Kırgızistan'a, Kolombiya'dan Fas'a, Suudi Arabistan'dan BAE'ye kadar birçok ülkede resepsiyon ve anma törenleriyle kutlandı.New York'taki Türkevi'nde resepsiyon düzenlendi. Türkiye ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenler düzenlendi. Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 29 Ekim dolayısıyla tören düzenlendi. Şehitlik Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi.Kırgızistan'da da çeşitli etkinlikler yapıldı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde de kutlama yapıldı. Türkiye'nin Ekvador, Kolombiya ve Tunus büyükelçiliklerinde de 29 Ekim dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağının rengine büründü.