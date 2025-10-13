Dünyada Gazze sesleri susmuyor

Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri sürüyor. İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ateşkesle sonuçlanmasının ardından Avustralya'da birçok kentte binlerce kişi, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. İsrail'i protesto eden göstericiler, "İsrail, Gazze/Batı Şeria'dan defol", "İsrail'e yaptırım" ve "Soykırımı fonlamayı durdurun" gibi pankartlar açtı. Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe, "Soykırım sürüyorken nasıl ateşkes var diyebiliriz? Filistinliler kendi kaderlerini kendileri tayin edip kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenene kadar mücadele sürecek" dedi. Filistin destekçisi aktivist Mai Saif ise "Gazze hala kuşatma ve ambargo altında. Filistin adil ve özgür olana dek protestolarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı. Polis, Federal Parlamento binasına yürüyüşe geçen protestoculara müdahale etti.