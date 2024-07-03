Dünyada seçim rüzgârı

Dünyanın gözü ABD, İngiltere, Fransa ve İran'daki seçimlerde.İngiltere'de halk bugün yeni hükümet ve meclisi belirlemek için sandık başında. Anketler, 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarının sonuna işaret ederken, İşçi Partisi'nin yüzde 37'nin altına düşmediğini ve zafere koştuğunu gösteriyor.Fransa'da kritik seçim süreci devam ediyor. Erken genel seçimlerin ilk turundan aşırı sağın güçlenerek birinci çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Temmuz'daki ikinci turu tersine çevirmek için aşırı sağa karşı birleşme çağrısı yaptı. Ancak aşırı sağın zaferi bekleniyor.ABD'de seçime 4 ay kala aday krizi yaşanıyor. Başkan Joe Biden, rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışması sonrası hedefte. Ancak yarıştan çekil baskıları yapılan Biden, zayıf performansını, çok seyahat etmesine ve "jet-lag"e bağladı.İran'da 28 Haziran'da yapılan ve yüzde 40 katılım oranıyla ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak. Reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakâr aday Said Celili, ikinci tura kalmıştı.