Dünyadan Gazze isyanı

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana kaçan sivilleri, bebekleri ve hastaneleri vuran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında siyasiler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), doktorlar ve dünya halkları sesini yükseltiyor. Sembol meydanlardan İsrail'e tepki, Filistin'e destek protestoları artarak devam ederken daha gür ateşkes çağrıları yapılıyor.İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada gibi farklı ülkelerde görev yapan çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık görevlisi, çeşitli uluslararası sağlık örgütlerinin öncülüğünde Londra'daki Başbakanlık binası önünde bir araya geldi. Eyleme üniformalarıyla katılan sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerinin ve unvanlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Gözyaşları içinde "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı yaptı.ABD'nin Philadelphia şehrinde sağlık çalışanları, ülkelerinin İsrail'e desteğini protesto etmek ve Gazze'deki katliama dikkat çekmek için şehir meydanında yere yattı.Gazze'de gönüllü çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, bombalanan Şifa Hastanesi'nden dünya liderlerine seslendi. Gilbert, "Başkan Biden, Bay Blinken, Avrupa ülkelerinin liderleri... Hastanedeki çığlıkları duyabiliyor musunuz? Bunu ne zaman durduracaksınız? Hepiniz suç ortağısınız" dedi.ABD genelinde siyahi topluma ait kiliseleri temsil eden 900'den fazla siyahi Hıristiyan inancın lideri, New York Times gazetesine verdikleri ilanda Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.Brezilya'da Rio de Janeiro kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek için ABD Konsolosluğu'na yürüdü. Protestocular, kırmızıya boyanmış İsrail ve ABD bayrağı yaktı.Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin'le ilgili yetersizliğine tepki gösterip 32 yıllık kariyerini bırakan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Batı'yı suçladı. Mokhiber, "Tüm bu suçlar işlenirken, İsrail'in eylemlerini kolaylaştırmak için örneğin ABD'nin finansman, silah, istihbarat, diplomatik kılıf ve hatta BMGK'da veto imkânı sağladığını görüyoruz. Bu yasal olarak suç ortaklığıdır. Bu nedenlerden ötürü Batı bunun içindedir" dedi.Batılı medya kuruluşlarından 750'nin üzerinde gazeteci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve Batı medyasının konuyu anlatımını eleştiren açık mektup yayımladı. Gazeteciler, mektupta tüm meslektaşlarına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını konu alan haberlerin, uluslararası insan hakları kurumlarının kullandığı "apartheid, etnik temizlik, soykırım" tanımları ile yazılması çağrısı yaptı.İsrail, rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmak için ABD ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Dün gece yarısı yapılan açıklamada, son saatlerde yoğun müzakereler yapıldığı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Mossad'ın en üst yöneticisi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Görüşmelerin nerede gerçekleştiği ise açıklanmadı.