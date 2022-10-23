Dünyadan İranlı göstericilere destek

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar, yapılan çağrılar üzerine 37. gününü geride bıraktı. İran'da gündüz saatlerinde özellikle üniversitelerde devam eden gösteriler akşam saatleri itibarıyla şehirlerin sokak ve caddelerine taşınıyor. İran dışında da başta Almanya, Kanada ve ABD olmak üzere dünnyanın farklı ülkelerinden İranlı protestoculara destek eylemeri devam ediyor. Almanya'da Başkent Berlin'de Zafer Anıtı'nın önünde toplanan yaklaşık 80 bin kişi, ellerindeki İran bayrakları ve İran rejimini protesto eden döviz ve pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. ABD'nin başkenti Washington'da da İran'da başlayan protestolara dayanışma gösterisi düzenlendi. Washington'da "National Mall" isimli alanda toplanan binlerce kişi, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünü protesto etti. Protestoda, "Korkun, korkun, bizden korkun" ve "Adını Söyleyin! Mahsa!" sloganları atıldı.