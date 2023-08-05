Dünyanın dört bir yanındaki Türk büyükelçiler Ankara’da

YURTDIŞI ve merkez teşkilatında görevli tüm Türkiye büyükelçilerinin katıldığı 10. Büyükelçiler Konferansı başladı. 2008'den beri gerçekleştirilen konferansın bu yılki teması "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" oldu. Elçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Ülkemizi yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü konferans, dış politikamız bağlamında kurum içi planlamalar yapılması bakımından önemli" denildi.