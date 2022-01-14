Dünyanın en büyük balık üreme kolonisi keşfedildi

BİLİM insanları, Antarktika
'da yaptıkları bir araştırma sırasında 60 milyon aktif balık kuluçkasının bulunduğu "dünyanın en büyük balık üreme kolonisini" keşfetti. Current Biology Dergisi
'nde yayımlanan rapora göre, Almanya
'daki Bremerhaven'daki Alfred Wegener Enstitüsü
'nden (AWI) bir grup araştırmacı, Polarstern araştırma gemisiyle çalışma yaparken kıtadaki Weddell Denizi
derinliklerinde yaklaşık 240 kilometrekarelik alanı kaplayan 60 milyon buz balığı kuluçkası olduğunu tespit etti. Malta Adası
'yla aynı büyüklükteki koloninin "dünyanın en büyük balık üreme merkezi" olduğu belirtildi. Koloniyi, kırmızı kan hücrelerine sahip olmayan tek omurgalı canlı olan buz balıkları (Neopagetopsis ionah) oluşturuyor. Kuluçkaların, yetişkin balıklar tarafından korunduğu ve her birinin çapının yaklaşık 75 santimetre ve derinliğinin 15 santimetre olduğu kolonide, her bir kuluçkada 1700'den fazla yumurta bulunuyor. AA