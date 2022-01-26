Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı müzede koruma altına alındı

Jan, taze incir yemeyi seven ve karın ağrısı çeken dişi Methuselah için "Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanıyoruz. Ona sunabileceğimiz en iyi bakımı veriyoruz ve umarım onu yaşatmayı başarırız." dedi.

Ayrıca, bugüne kadar en uzun yaşayan Avustralya akciğerlisinin 2017'de Chicago'daki Shedd Akvaryumu'nda 95 yaşında öldüğü kaydedildi.