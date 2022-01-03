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Giriş Tarihi: 4.1.2022

Dünyanın en yaşlı insanı 119’una girdi

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Dünyanın en yaşlı insanı 119’una girdi
2019'UN Mart ayında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "en yaşlı insan" unvanını alan Kane Tanaka bir yaş daha aldı. Japonya'da yaşayan dünyanın en yaşlı insanı Tanaka, 119'uncu doğum gününü kutladı. Güneybatıdaki Fukuoka eyaletindeki bir bakımevinde kalan Tanaka, mimikleri yoluyla personelle iletişim kuruyor. 2 Ocak 1903'te doğan Tanaka, sayı yapbozları çözmeyi, çikolata ve gazlı içecekleri seviyor. Modern Japonya olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru Meiji, Taişo, Şowa, Heisei dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun Reiwa dönemine de şahitlik etti.
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Dünyanın en yaşlı insanı 119’una girdi
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