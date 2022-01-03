Dünyanın en yaşlı insanı 119’una girdi

2019'UN Mart ayında Guinness Rekorlar Kitabı
tarafından "en yaşlı insan" unvanını alan Kane Tanaka
bir yaş daha aldı. Japonya
'da yaşayan dünyanın en yaşlı insanı Tanaka, 119'uncu doğum gününü kutladı. Güneybatıdaki Fukuoka
eyaletindeki bir bakımevinde kalan Tanaka, mimikleri yoluyla personelle iletişim kuruyor. 2 Ocak 1903'te doğan Tanaka, sayı yapbozları çözmeyi, çikolata ve gazlı içecekleri seviyor. Modern Japonya olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru Meiji, Taişo
, Şowa
, Heisei dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun Reiwa dönemine de şahitlik etti.