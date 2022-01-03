Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119’uncu yaşını kutladı

1903 YILINDA DOĞDU

Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi. 9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.