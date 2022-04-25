Dünyanın en yaşlısı öldü

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119 yaşında hayatını kaybetti. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "Dünyanın En Yaşlı Kişisi" unvanı verilen Tanaka'nın öldüğü belirtildi. Fukuoka eyaletinde bakımevinde hayatını sürdüren Tanaka, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kuruyordu. Ocak 2022'de 119 yaşına giren Tanaka'nın, yapbozları çözdüğü, çikolata ve gazlı içecekler tükettiği bildirilmişti. Kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi ise 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment'ti.