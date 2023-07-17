Dünyanın gözü Ankara’da: Rusya anlaşmayı şartlı askıya aldı

Küresel gıda krizinin çözümü için kritik önemde olan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bir kez daha çıkmaza girdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, anlaşmanın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi. 17 Temmuz'da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" dedi. Rusya, yoksul ülkelere yeterince tahıl ulaşmadığı eleştirisi yapıyor. Ayrıca gerekçe olarak, kendi tahıl ve gübresini ithal etmesi yönünde verilen sözlerin tutulmamasını gösteriyor.Türkiye'nin arabuluculuğunda geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma daha önce üç defa uzatıldı. Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Ortadoğu'ya taşındı. Uzmanlar anlaşmanın sonlanmasının gıda krizi gibi risklerine dikkat çekiyor. BM'e göre anlaşma küresel gıda fiyatlarının yüzde 20 azalmasını sağlayarak en yoksul ülkelere yardımcı olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" dedi.AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi. Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum" ifadesini kullandı. Avusturya da Rusya'ya anlaşmanın acil uzatılması çağrısında bulundu.