Dünyanın gözü bu görüşmede! İşte Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesinde masadaki konular...

ATEŞKES GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye ivedi bir şekilde tarafların çekincelerinin bir an önce giderilerek güvenli bir koridor oluşturulmasını istiyor. Ankara muhataplarına Ukrayna limanlarının açıklarındaki mayınların temizlenmesi, gemilerin sefer süresi ve koridorun hazırlanması göze alındığında geçecek sürenin hesaba katılması gerektiğini iletiyor. Bu kapsamda önemli kararların alınma ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan tarafların lojistik, askeri ve tarım gibi farklı alanlarda uzmanların bir araya gelerek konu üzerinde çalışması gerekliliği üzerinde duruluyor. Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde ayrıca bir an önce Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için atılması gereken adımlar da masada olacak.