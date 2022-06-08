Dünyanın gözü bu görüşmede! İşte Çavuşoğlu- Lavrov görüşmesinde masadaki konular...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana ateşkes için kritik adımlar atan Türkiye, dünyada başlaması muhtemel gıda krizinin önüne geçmek için de kilit rol oynuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ana maddesini ise "tahıl koridoru" oluşturacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ziyareti, Rusya-Ukrayna tahılının bir an önce küresel pazarlara ulaştırılmasının beklendiği dönemde gerçekleşmesi ise büyük önem taşıyor.
ANA GÜNDEM MADDESİ
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde öncelikli başlık "tahıl koridoru" olacak. "Tahıl koridoru"nun açılması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in yol haritası gündemdeyken gözler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde olacak.
Lavrov'un ziyaretinde tahıl tahliyesinin detayları ele alınacak. Savaş ortamında gerçekleştirilecek tahıl tahliyesi ile ilgili iki tarafın da güvenlik endişeleri bulunuyor.
Ukrayna'nın özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunundan, Rusya'nın ise da tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli olduğu biliniyor .
Görüşmelerde, tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı da ele alınacak.
LAVROV'A ASKERİ HEYET DE EŞLİK EDİYOR
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a ziyaretinde askeri bir heyet de eşlik ediyor.
Lavrov ve heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri temsilcilerin oluşturacağı bir heyetle de görüşmesi planlanıyor.
ATEŞKES GÖRÜŞÜLECEK
Türkiye ivedi bir şekilde tarafların çekincelerinin bir an önce giderilerek güvenli bir koridor oluşturulmasını istiyor. Ankara muhataplarına Ukrayna limanlarının açıklarındaki mayınların temizlenmesi, gemilerin sefer süresi ve koridorun hazırlanması göze alındığında geçecek sürenin hesaba katılması gerektiğini iletiyor. Bu kapsamda önemli kararların alınma ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan tarafların lojistik, askeri ve tarım gibi farklı alanlarda uzmanların bir araya gelerek konu üzerinde çalışması gerekliliği üzerinde duruluyor. Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde ayrıca bir an önce Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için atılması gereken adımlar da masada olacak.
SURİYE OPERASYONU
Görüşmelerde Suriye'deki genel durum, anayasal süreç ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon da ele alınacak. Rusya, Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türkiye'ye belirlenen bölgelerde terör örgütü PKK/ YPG/PYD unsurlarının temizlenmesi yönünde taahhütte bulundu, buna karşın teröristler Türkiye'nin harekât bölgelerine roket saldırıları gerçekleştirdi.