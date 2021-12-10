Dünyanın gözü bu kadında! Servetini yüzde 1000 artırdı

Rusya'da Wildberries isimli e-ticaret platformunu kuran Tatyana Bakalçuk isimli girişimci uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Bakalchk'un 2021 yılında gelirlerini 145 milyar dolar artırdığını aktaran Forbes, özellikle Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ve Wildberries'in kurucusu Tatyana Bakalchuk'un bu sıçramada başı çektiğini aktaarak, "Rusya'nın en zengin kadını olan Bakalchuk bu yıl en çok sıçramayı gerçekleştirdi. Bakalchuk'un tahmini geliri 13 milyar dolar" açıklamasını yaptı.