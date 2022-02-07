Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!

Macron, "Son haftalarda birkaç telefon konuşmamız oldu, sen bunu anımsattın. Krize rağmen, Ukrayna konusunda Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüş alışverişi yapabildim ve birçok Avrupalı müttefikle, İngilizlerle, Amerikanlarla ve Kanadalılarla koordine olabildim. Bugünkü konuşmanın, benim için, gitmemiz gereken yolun başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu yol, gerilimin azaltılmasıdır. Tüm sorunları detaylı şekilde ele alabileceğimiz ve Rusya ile tüm Avrupa için faydalı kolektif yanıt aramaya başlayabileceğimiz mutluyum. Bu yanıt, savaştan kaçınma ve herkes için istikrarı, şeffaflığı ve güveni tesis etme imkanı sunacak" dedi.