Dünyanın gözü önünde İsrail’den Gazze’de soykırım

İşgalci İsrail yine dünyanın gözü önünde Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki Aksa Tayfunu operasyonundan beri İsrail ordusu havadan Gazze Şeridi'ne bomba yağdırırken denizden de vurmaya başladı. Ayrıca obüsler devreye sokuldu. 170 binden fazla asker ile bu hafta içinde kara harekâtını başlatması bekleniyor. Elektrik, su, yakıt, gıda ve ilaçların bile kesildiği Gazze Şeridi'nde aileler toplu şekilde öldürülüyor. İsrail adım adım soykırım işliyor. Dünya yine seyrediyor.Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kerame bölgesinde İsrail'in fosfor bombası kullandığını bildirdi.Han Yunus'ta dün aynı aileden 11 kişi öldrüldü. Aynı bölgede başka bir ailenin 8 ferdi İsrail'in füzelerinde şehit düştü. İsrail'in saldırılarında 150 kişiden oluşan Filistinli 22 aile katledildi.İsrail savaş uçakları, Rimal başta olmak üzere birçok mahalleyi yok etti.Hanun Hastanesi hizmet veremiyor.BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki şiddet olaylarında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtların bulunduğunu belirtti.Gazze'de 6 sağlık çalışanı öldürüldü.7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısı 187 bin 500'e yükseldi.BM, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulun "doğrudan" hedef alındığını belirtti.100 bin yakın sivil, BM'nin okullarına sığınmış durumda.Gazze'nin elektrik ve suyu kesildi.İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da da 20 Filistinli'yi öldürdü.İsrail hükümeti, "acil durum hükümeti" kurulmasını kabul etti.Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun kullanılması yasak olan Bunker Busters (Sığınak Avcısı) bombalarından kullandığını duyurdu.ABD medyasına göre İsrail, bu hafta Gazze'ye kara harekâtı da başlatacak.İsrail ordu sözcüsü, Gazze sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi.Gazze sınırında 170 binden fazla işgalci asker bekletiliyor.İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı sivillere 10 bin silah dağıtacak. Öte yandan Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nden İsrail'in Askalan (Aşkelon) şehrine çok sayıda roket fırlattı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 900'e, yaralı sayısının da 4 bin 500'e çıktığını açıkladı. Şehitlerin en az 200'ü kadın, 260'ı da çocuk. Sadece Pazartesi günü 300 kişi öldürüldü. Bu Filistin'de tek bir günde en fazla kayıp oldu. Filistinli yetkililer, Gazze'de elektrik ve internet olmadığı için net ölü sayısının öğrenilmesinin zor olduğunu duyurdu.Aksa Tayfunu operasyonları sırasında İzzeddin Kassam Tugayları'nın 150'ye yakın İsrailli asker ve sivili rehin aldığı tahmin ediliyor. Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik böylesi saldırılar devam ettiği sürece rehinelere dair herhangi bir pazarlık içinde olmayacaklarını duyurdu. İsrail tarafı ise rehinelere rağmen saldırılarına devam edeceklerini açıkladı.İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, eşinin anne ve babasının Gazze'de "mahsur kaldığını" söyledi. Yusuf, İskoçya'nın Dundee kentinde yaşayan kayınvalidesi ile kayınpederinin, hasta annesini görmek için Gazze'ye gittiklerini söyledi.Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), saldırılarda Gazze'deki ofislerinin zarar gördüğünü, 2 personelinin öldürüldüğünü açıkladı.İsrail tarafında 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı dün itibarıyla 1200'ü geçti. 106'sı ağır 2 bin 806 yaralı bulunuyor. İsrail ordusu halka 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısında bulundu. Uyarı sonrası binlerce kişi stok yapmak için marketlere gitti.İsrail işgal kuvvetleri şimdiye kadar, ambulansları, sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okullarını, camileri, gazetecileri, doktorları, mülteci kamplarını, evleri, pazar yerlerini hedef gözetmeden vurdu.Hamas, İsrailli sivilleri uyararak dün 17.00'de Aşkelon'a çok sayıda füze attı. A Haber'den Emine Kavasoğlu ile Niyazi Kurt, canlı yayında Aşkelon'da yaşananları aktardı.Hamas'ın başalttığı Aksa Tayfunu operasyonlarının arkasında İsrail'in yıllardır sürdürdüğü "apartheid" (ırkçı) rejimi var. İsrail'in uyguladığı bu zulüm defalarca kez Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı. Avrupa Birliği belgeleri birçok kez insanlık dışı baskıları ortaya koydu. UNICEF, Save The Children, Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar İsrail'in vahşetlerini onlarca defa belgeledi. Hatta Batı basını da sık sık bu zulümleri sayfalarına taşıyor. Ancak dünya bir şekilde İsrail'in vahşeti normalleştiriyor. İşte son aylarda artan zulümler:İsrail, Mısır ve Akdeniz arasında 41 km uzunluğunda ve 10 km genişliğinde bir bölge. Yaklaşık 2.3 milyon kişiyi barındırıyor. 16 yıldır karadan, denizden, havadan abluka altında.Binlerce Yahudi yerleşimci, polisler eşliğinde baskınlar düzenliyordu.Her gün baskınlar yaşanıyordu.Filistinlilerin evlerine çöküyorlardı.İsrail işgalinin yıllardır genişlediği haritalarla (yukarıda) ortada.