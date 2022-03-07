Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden sonuç çıkar mı? Uzman isimden çok çarpıcı sözler: Batılı ülkeler böyle bir konuma sahip değiller

"BATILI ÜLKELER BÖYLE BİR KONUMA SAHİP DEĞİL"

SETA Araştırmacısı Prof.Dr. Kemal İnat, Rusya-Ukrayna görüşmelerine Türkiye'nin arabuluculuk edecek olmasını değerledirdi. İnat, "Bu görüşme gerçekleşirse, bu zor sürece Türkiye'nin ciddi bir katkısı olacaktır. Çatışma ve savaş yolu ile bu sorunun halledilmesi hem çok fazla can kaybı hem de ekonomik olarak büyük zararlar demek. Dışişleri düzeyindeki görüşme çok önemli bir gelişme. Barış konusundaki adımların ortaya çıkması çok iyi olur ve Türkiye için de önemli bir kazanım olur. Türkiye bir yandan kararlı bir şekilde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu, işgalin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ama bir yandan da arabuluculuk için kapıyı açık bıraktı. Bu bence çok önemli." dedi.

"Batılı ülkelerin birçoğu böyle bir konuma sahip değiller." diyen İnat, "Onlar ciddi şekilde taraf oldular bu çatışmada. Türkiye taraf olmak zorunda değil. Türkiye doğrular ne ise onu söylüyor, diğer yandan da iki taraf ile görüşebilecek aktör olmaya çalışıyor. Şu ana kadar bunu başardık. Bu da onun sonucu olarak karşımızı çıkıyor." ifadelerini kullandı.