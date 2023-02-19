Dünyanın hareket ettiği gün

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası hızla yaralarını sararken yaşanan tahribat ise dünya çapında analizlere konu olmaya devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından uzmanlar yeryüzünde önemli bir şekil değişikliğine işaret ederken Reuters haber ajansı, depremin şiddetinin sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. 7 metreyi bulan yarıkların oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar, yeryüzünde de önemli bir şekil değişikliği yaşandığına işaret etti."Dünyanın şeklinin değiştiği gün" başlıklı analizde depremlerin oluşturduğu yarıklar ve kırıklar uydu görüntüleri ve grafiklerle mercek altına aldı. Deprem ve artçı sarsıntıların ardından Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde zeminin yarıldığı ve farklı yönlere sürüklendiği belirtildi.Depremler sırasında yeryüzünün hareket ettiği yönlere ilişkin bir grafikte, zıt yönlü olarak yaşanan değişimlerin yer kabuğunda oluşan 7 metrelik yarıklara yol açtığı ele alındı. Depremin merkez üssünden yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Hatay'ın Tepehan Mahallesi'nde dahi kaydedilen büyük yarıkların, depremin boyutunu gösterdiği ifadeleri yer aldı. Çeşitli görsellere yer verilerek, arazinin zıt yönlerde 7 metreye kadar hareket ettiği iki kırılmanın yüzlerce kilometre uzandığına dikkat çekildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ve Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyündeki yüzey hareketi uzaydan kayıt altına alınırken, "Tüm köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor. Çatlaklar, tarlaları ve yolları kesiyor. Depremler, Dünya'nın yüzeyinde iki büyük çatlak açtı. Bunlardan daha uzun olanı, Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 300 kilometre boyunca uzanıyor" ifadelerine yer verildi.NASA'da görev yapan jeofizik uzmanı Eric Fielding, "Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti boyunca yüzeye kadar parçalanan çok büyük ve güçlü depremlerdi" derken, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Chris Milliner ise deprem sırasındaki zıt yönlü hareketler sonucu oluşan 5 ila 7 metrelik yer değişimleri, felaketin boyutunun belirlenmesinde önemli bir etken olduğunu kaydetti.