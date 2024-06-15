Dünyanın İsrail’e sunduğu kurban: Gazze...

İslam dünyası Kurban Bayramı'na bu yıl yüreği paramparça giriyor. Nedeni İsrail'in Gazze'de devam eden vahşeti. Gazze'de 200 bin çocuk başta olmak üzere 1 milyona yakın insan açlıktan ölüm sınırında. Açlıktan kitlesel ölümlerin kapıda olduğu Gazze'de bayram arifesinde bile İsrail'in soykırımı sürdü. Gazze'de üç eve savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle saldıran İsrail üç aileyi daha topluca katletti. Gazze'nin kuzeyinde Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerindeki evlere yönelik saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 25 Filistinli öldü, 30'u aşkın kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi. Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında ölü ve yaralı aramaya devam ettiği aktarıldı.Gazze'deki vahşet tablosunun artık dayanılamayacak noktaya ulaştığı belirten Dünya Gıda Programı yetkilileri, 1 milyon insanın aç ve susuz kapana kısılmış halde bulunduğuna ve Gazze'deki sivil yıkım düzeyinin şoke edici boyutları aştığına vurgu yapıyor. Uzman doktorlara göre sular tamamen krilenmiş durumda. İçen daha da susuyor ve içtikçe daha da hastalanıyor. Gazze'de terör devleti İsrail'in yol açtığı bu soykırım tablosu karşısında en aşağılık tepkilerden biri İtalya'da toplanan dünyanın en medeni ve ileri ülkelerinden geldi. G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya ve Fransa liderleri, terör devleti İsrail'e "kendini savunuyor" diyerek Gazze'de sürdürdüğü barbar soykırım ve katliamlara destek verdi.İsrail Refah'ta BM okuluna sığınanlara top atışıyla saldırdı. Net sayı verilmeyen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.Klinik beslenme uzmanı Rana Zuaiter, suyun kirlenmesi nedeniyle Gazze'deki çocukların susadığını söyledi. Zuaiter, "Çocukların yüzde 90'ı ishal, hepatit ve diğer hastalıklardan muzdarip. Her üç çocuktan biri açlık çekiyor. Bu, İsrail'in savaş silahı olarak kullandığı çok sayıda insan yapımı açlıktır" dedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, işgal altındaki Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyduklarını bildirdi. Ghebreyesus, "Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 124'ü çocuk 500 Filistinli hayatını kaybetti. 5 bin 150'den fazla kişi yaralandı" diye konuuştu.Hamas'ınsilahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde grup tarafından tutulan iki İsrailli esirin öldürüldüğünü açıkladı.DÜNYA Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan gıda yardımlarının Gazze'ye ulaştırılmasının neredeyse imkânsız olduğunu, Gazze'nin güneyinde bir milyon yerinden edilmiş insanın "temiz su veya sanitasyon olmadan sıkışıp kaldığını" ve "yıkım seviyesinin şoke edici olduğunu" dile getirdi.GAZZE'DEKİ Nasır Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışan Dr. Thaer Ahmad, "Gazze'de gıda eksikliği nedeniyle nüfusun önemli bir kısmı ölecek. Spesifik olarak, yetersiz beslenen, dehidrasyonla uğraşan insanların, eğer soğuk algınlığı varsa ya da bir çeşit mide virüsü varsa, bunun sonucunda ortamdaki koşullar nedeniyle öleceklerini görüyorsunuz" uyarısında bulundu.