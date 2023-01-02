Dünyanın umut gecesi

Özellikle pandemi sürecinde yaşananlar ve sonrasındaki ekonomik krizle zor günler geçiren dünya 2023'ü bir umut olarak karşıladı.New York'ta son 2 yıldır Kovid-19 salgınının gölgesinde sınırlı katılımla gerçekleştirilen yeni yıl kutlamaları bu yıl halka açık gerçekleştirildi.Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şehir yönetimlerinin kararıyla, 2023'e havai fişek gösterileri ve sokaklarda toplu eğlence programları olmadan girdi. Vatandaşlar yeni yılı aileleri ile birlikte evde kutladı.Filistin'de Gazze sahilinde yılbaşına sayılı saatler kala Filistin bayrağı renkleriyle "2023" yazıldı. Savşta ayaklarını kaybetmiş bir Gazzeli, yazının kenarına Filistin bayrağı dikmesi dünyaya anlmalı bir mesajdı.Avrupa başkentlerinde havai fişek gösterileri nefes kesti.Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Dünyanın en yüksek binası Burç Halife'deki havai fişek gösterisi onbinleri büyüledi.Kar yağışı nedeniyle buzla kaplanan Kazakistan'ın başkenti Astana'da onbinler yılbaşı kutlamaları için sokğa döküldü.