Dünyaya 15 Temmuz mesajı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye, tarihi direnişin gerçekleştiği gecede şehit verilen 251 kişiyi yâd ederken, dünyanın birçok noktasında da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. ABD'den İngiltere'ye, Yunanistan'dan Kazakistan'a çok sayıda dış temsilcilikte düzenlenen törenlerde saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi, darbe girişimi sırasında yaşananları aktaran fotoğraflar sergilendi.İngiltere'de,Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutundaki anma etkinliğinde şehitler için saygı duruşu yapıldı. Kuran-ı Kerim okundu. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, "Bu hain darbe girişimini çocuklarımıza mutlaka anımsatmamız, bu karanlık günü unutturmamamız gerekiyor" dedi.Avrupa'da başta Hollanda ve Belçika olmak üzere çok sayıda ülkedeki Türkiye büyükelçiliklerinde anma törenleri yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İletişim Müşavirliği'nin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, darbe girişimi sırasında yaşananları aktaran fotoğraflar yer aldı.Yunanistan'da, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde tören yapıldı. 15 Temmuz Destanı'nı anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina'nın FETÖ'cülere kucak açtığına dikkati çekti ve terör örgütü mensuplarının ülkeyi adeta bir üsse çevirdiklerine vurgu yaptı.Balkanlar'da Hırvatistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Sırbistan'da etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin büyükelçilikleri tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında cami ve mescitlerde Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yapılan anma törenlerinde saygı duruşunda bulunuldu. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin film gösterimi yapıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu, "Kazakistan makamlarından beklentimiz, FETÖ ile etkin bir mücadele yürütülmesidir" dedi. Kırgızistan'da 2019 yılında açılışı yapılan Birlik (Intımak) Parkı'nda da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.Pakistan'ınbaşkenti İslamabad'daki Türk Büyükelçiliği'nde anma etkinliği düzenlendi. Pakistan Federal Meclis Başkanı Raja Parwez Ashraf etkinliğe onur konuğu olarak katıldı. Törende konuşan Maarif Okulları Pakistan Koordinatörü Harun Küçükaladağlı, FETÖ'nün Pakistan'da anayasa mahkemesinin kararıyla terör örgütü olarak ilan edildiğini hatırlattı. Afganistan'da da anma etkinliği düzenlendi. Şehitler için dualar edildi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına için gittiği Endonezya'da Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Fidan burada yaptığı konuşmada "FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördük. Milletimizi tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Ancak milletimiz çelik iradesi ile bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık" dedi. " Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türü ile amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir" şeklinde konuştu.New York'taki Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosluğu'nca düzenlenen programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı misyon çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Büyükelçi Önal, FETÖ'nün demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişiminin, halkın cesur direnişiyle karşılaştığını belirtirken New York Başkonsolosu Özgür de "O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü. O gün şehit olanlara şimdi 'Türkiye asrının kahramanları' diyoruz" dedi. 15 Temmuz'da canını veren 251 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu dev bir bayrak, Türkevi'nin 16. katındaki balkona asıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde de tören yapıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 Temmuz şehitlerini anma töreni gerçekleştirildi. Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tatar, dış güçler tarafından desteklenen FETÖ'nün demokrasi ve halk iradesini çiğnemek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek ve başkalarının tahakkümü altına sokmak için yaptığı çağ dışı darbe girişiminin tarihte kara bir leke olduğunu söyledi. Tatar ayrıca, Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği darbenin 49'uncu, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Bütün darbeleri bir kez daha lanetliyorum" dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev, o zor günde omuz omuza duran Türk milleti ve devletinin azmi sayesinde, şehitlerin kanları ve canları pahasına elde edilen zafer, Türk halkının vatan sevgisini, mücadele ruhunu ve yenilmezliğini teyit ettiğini belirterek "Dayanışma ve milli birliğin sembolü olan 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Türk devlet tarihindeb üyük bir onur günü olarak kalacaktır" dedi. Aliyev, "Türk milletinin zaferini zaferimiz, sevincini sevincimiz, hüznünü hüznümüz gibi paylaştık" dedi.15 Temmuz hain darbe girişimin 7. yıldönümünde ABD'li iki belediyeden dikkat çeken bir karar geldi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığı belirtildi. Bowser, "Demokrasi için hayatını kaybeden cesur insanları minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti Belediye Meclisi'nin de 15 Temmuz'u resmen tanıdığı bildirildi. Tanıma beyannamesinde "Türk halkının direnişini, yiğitliğini ve ulusal birliğini korumasını takdir ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.