Dünyaya 15 Temmuz mesajı

'SIRADAN VATANDAŞLAR KAHRAMANLARA DÖNÜŞTÜ'

New York'taki Türkevi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. New York Başkonsolosluğu'nca düzenlenen programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı misyon çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Büyükelçi Önal, FETÖ'nün demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişiminin, halkın cesur direnişiyle karşılaştığını belirtirken New York Başkonsolosu Özgür de "O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü. O gün şehit olanlara şimdi 'Türkiye asrının kahramanları' diyoruz" dedi. 15 Temmuz'da canını veren 251 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu dev bir bayrak, Türkevi'nin 16. katındaki balkona asıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde de tören yapıldı.