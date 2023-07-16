Dünyaya 15 Temmuz mesajı





'FETÖ İLE MÜCADELE MİLLİ GÜVENLİĞİN TEMELİDİR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına için gittiği Endonezya'da Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Fidan burada yaptığı konuşmada "FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördük. Milletimizi tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Ancak milletimiz çelik iradesi ile bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık" dedi. " Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türü ile amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir" şeklinde konuştu.