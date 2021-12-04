‘Dünyaya 360 derecelik perspektiften bakıyoruz’

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü
'nün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi yapılan MED Akdeniz Diyalog Forumu için Roma
'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin çevresindeki bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna
ile Rusya
arasında tansiyonun yükseldiği hatırlatılan ve bu iki ülkeyle de iyi ilişkileri olan Türkiye'nin krizde nasıl bir rol oynayabileceği sorulan Kalın, "Bizim iki ülke ile iyi ilişkilerimiz var. Herhangi bir gerilim yaşanmasını tasvip etmeyiz, desteklemeyiz, gerilimin azaltılması için de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışırız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e daha önce bir teklifte bulunduğunu anımsatan Kalın, şunları kaydetti: "Öncelikli çağrımız tabii ki bu sorunu kendi aralarında çözmeleri. Ama bunun olmaması durumunda Türkiye bir rol oynayabilir. Meselelerin çözümü konusunda bir adım atılmasını sağlayabilir, çünkü iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Birçok Batı ülkesinin Rusya ile doğrudan yapıcı ilişkileri yok ama Türkiye'nin böyle özel bir konumu var. İki tarafın da buna olumlu bakması halinde tabii ki böyle bir rol oynayabilir. Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'i bir araya getirmek suretiyle bu yönde yapıcı, gerilimi azaltmaya dönük bir adım atılmasını sağlayabilir."
'KEŞKE TÜRK TARAFINA DA GEÇSE'
Türkiye'nin bölge ülkeleriyle temaslarının artmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Kalın, "Biz dış politikaya sıfır toplamlı bir oyun olarak bakmıyoruz. 360 derece perspektifinden bakıyoruz. Bulunduğumuz bölgede Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde barış ve istikrarı sağlayacak, hayata geçirecek tüm adımları atmaya hazırız" yanıtını verdi. Eşit göz hizasında muamele olmasının altını çizen Kalın, "Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' dediğinde aslında bir adalet çağrısında ve talebinde bulunuyor. Birileri bize birtakım şeyleri dayatmaya kalktığında kendini üstün bir konuma koyup, Türkiye'ye birtakım talimatlar vermeye çalıştığında, kendi gündemini Türkiye'ye empoze etmeye çalıştığında bunu da elbette kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu. Libya
'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimleri desteklediklerini vurgulayan Sözcü Kalın, "Bizim birinci tercihimiz Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Seçimlerin sonuçları ne olursa olsun, Libya halkını ve meşru hükümetini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bugünlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ettiği hatırlatılan Kalın, "Papa, keşke Kıbrıs Türk tarafını da ziyaret etse. Bu, Ada'nın bütünlüğünü göstermek açısından, adil bir yaklaşımın nasıl olduğunu örneklemesi açısından da güzel bir jest olur" dedi.