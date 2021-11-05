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Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:53 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:18

Dünya'ya verilen tahribat belli oluyor! Uzaydan her şey görünüyor

Dünya’ya verilen tahribat belli oluyor! Uzaydan her şey görünüyor

İklim değişikliği ve etkileri yıllardır gündemde olan bir konu. Bilim insanları iklim değişikliğinin önüne geçmek için araştırmalar yapıyor ve projeler geliştiriyor. Ülkeler iklim değişikliğine karşı adımlar atıyor. 2016 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması 5 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu'nda onaylanmasının ardından 6 Ekim'de Genel Kurul oylaması ile kabul edildi. Şimdi iklim değişikliğinin etkileri hakkında dikkat çekici bir haber gündeme geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Fransız astronot Thomas Pesquet, iklim değişikliğinin Dünya'ya verdiği hasarı uzaydan gördüklerini ve gezegenimizin alarm verdiğini söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (International Space Station/ISS) görev alan Fransız astronot Thomas Pesquet zaman zaman çektiği fotoğraflarla sosyal medyada adından olduça söz ettiriyor. Pesquet bu sefer iklim değişikliği hakkında yaptığı açıklamayla yine kendinden söz ettirdi.

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency/ESA) astronotu Pesquet, insanların doğaya verdiği ağır tahribatın, 400 km uzaklıktan bile görülebildiğini söyledi. Uzaydaki ilk görevini 2016 yılında gerçekleştiren Pesquet, Dünya'nın o zamandan bugüne çok değiştiğini ve iklim konusunda yaşanan değişimin alarm verici düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.

Pesquet; her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar yaşandığını belirtti ve "Bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım göreve kıyasla bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum" diye konuştu. (Ensonhaber)

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Dünya'ya verilen tahribat belli oluyor! Uzaydan her şey görünüyor
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