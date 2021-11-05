Dünya’ya verilen tahribat belli oluyor! Uzaydan her şey görünüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (International Space Station/ISS) görev alan Fransız astronot Thomas Pesquet zaman zaman çektiği fotoğraflarla sosyal medyada adından olduça söz ettiriyor. Pesquet bu sefer iklim değişikliği hakkında yaptığı açıklamayla yine kendinden söz ettirdi.
Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency/ESA) astronotu Pesquet, insanların doğaya verdiği ağır tahribatın, 400 km uzaklıktan bile görülebildiğini söyledi. Uzaydaki ilk görevini 2016 yılında gerçekleştiren Pesquet, Dünya'nın o zamandan bugüne çok değiştiğini ve iklim konusunda yaşanan değişimin alarm verici düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.
Pesquet; her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar yaşandığını belirtti ve "Bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım göreve kıyasla bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum" diye konuştu. (Ensonhaber)