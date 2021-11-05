Dünya’ya verilen tahribat belli oluyor! Uzaydan her şey görünüyor

Pesquet; her yıl yangınlar, şiddetli fırtınalar ve sel felaketleri sayılarında büyük artışlar yaşandığını belirtti ve "Bu gözle görülür ölçüde arttı, 4-5 yıl öncesindeki ilk katıldığım göreve kıyasla bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum" diye konuştu. (Ensonhaber)