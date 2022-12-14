Dünyayı değiştirecek füzyon keşfi

ABD'li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. California'da yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık'ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu. Söz konusu deneyde füzyon reaksiyonunu başlatmak için lazerlerle verilen 2.05 megajoule enerjiden 3.15 megajoule enerji çıkışı sağlandığı ve yüzde 50'den fazla enerji üretildiğine dikkat çekildi. Böylece sıfır karbon salınımı ile temiz ve sonsuz enerji üretilebileceği belirtildi.Nükleer füzyon, diğer nükleer kaynaklara göre çok daha yüksek enerji açığa çıkardığı ve radyasyon üretmediği için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülüyor.Fosil yakıtlara olan ihtiyacın sonlanması anlamına gelen buluşla, çevre sorunlarının da azalması bekleniyor.