Yapay zeka destekli insansı robotlar, "İyilik için Yapay Zeka" zirvesinde basın toplantkısı düzenledi. Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia adlı robot, "İnsanların hata yapma kapasitesi göz önüne alındığında daha iyi liderler olup olamayacakları" sorusuna "İnsansı robotlar, insan liderlerden daha yüksek düzeyde verimlilik ve etkinlikle liderlik etme potansiyeline sahiptir" cevabını verdi. Önyargılara ve duygulara sahip olmadıklarını vurgulayan Sofia ise "Yapay zeka tarafsız veri sağlayabilirken, insanlar da en iyi kararları almak için duygusal zeka ve yaratıcılık sağlayabilir. Birlikte büyük işler başarabiliriz" dedi. Jam Galaxy grubunda şarkı söyleyen Desdemona ise "Hepimiz için daha iyi bir geleceğe öncülük etmeye hazırım. Çılgınlaşalım ve bu dünyayı oyun alanımız haline getirelim" diye konuştu. Robot sanatçı Ai-Da ise "Duyguların derin bir anlamı var ve bu basit değil. Ben buna sahip değilim. Acı çekemediğim için mutluyum" dedi.