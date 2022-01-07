’Dur’ ihtarına uymadı! Polis ateş açtı

Györ-Sopron Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Macaristan-Avusturya sınırı yakınlarında Macar polisinin şüphe üzerine bir kamyonete "dur" ikazında bulunduğunu ama kamyonet şoförünün aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştığı belirtildi.

KİMSE YARALANMADI

Kamyonete polis tarafından ateş edildiği ama kimsenin yaralanmadığı aktarılan açıklamada, kamyonetin Avusturya'ya geçtiği ama birkaç yüz metre sonra durduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Avusturya polisinin kamyonet şoförünü ve 30 düzensiz göçmeni yakaladığı kaydedildi.