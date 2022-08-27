"Duş almayın, bez kullanın" diyen Almanya'da işler karışık: Yürümeyen merdiven...

Rusya ile restleşmenin faturası ağır oldu. Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Kara kışa kazırlanan Almanya'dan peş peşe enerji tasarrufu açıklamaları geliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacağı öğrenilmişti. Şimdi ise AVM'lerde bir bir yürüyen merdivenler durduruluyor.