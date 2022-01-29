Düşen F-35C kriz çıkardı! ABD, Rusya ve Çin karşı karşıya geldi: Tarihin en büyük meydan okuması...

Deniz hukukuna göre denizde bulunan ganimetin bulana ait olduğunu söyleyen Caşın, ABD'nin, bütün mülkiyet hakkı kendisine ait olan uçağın Çin'in eline geçmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Caşın, Çin'in enkaza ulaşmaması için ABD'nin uçağın düştüğü bölgeyi kontrol altına alabileceğini hatta hukuken de buna engel olmaya çalışacağını dile getirdi.

Benzer şekilde 2018-2022'de 5 uçağın düştüğünü hatırlatan Caşın, "9 Nisan 2019'da Japonya'ya ait bir F-35 Pasifik Okyanusu'nda, Kasım 2021'de Mısır'dan kalkan İngiltere'ye ait bir F-35 Suriye açıklarında düştü. Diğer üç F-35 ABD içinde kaza yaptı, bunlarla ilgili çok fazla bilgi yok." dedi.

ABD'nin en stratejik uçakları olan F-35, F-22, C-17 ulaştırma uçağı, savaşın kaderini değiştirecek B-2 ağır bombardıman uçaklarının, Çinliler tarafından bire bir kopyalanarak üretildiğini söyleyen Caşın şunları aktardı:

"Çin, 1 Nisan 2001'de ABD EP-3E istihbarat uçağını Hainan Adası'nda acil inişe zorlandı. Pilotları gözaltına aldı. Uçağın donanım bilgileri kopyalandıktan sonra mürettebat ABD'ye teslim edildi. Dolayısıyla Çin, hem ABD'nin 7 Mayıs 1999'da vurduğu Çin'in Belgrad Büyükelçiliği'nin intikamını aldı hem de uçağını istihbarat bilgilerini ele geçirdi. Çin, ABD'nin bu stratejik silahlarını kopyalayarak deniz kuvvetlerinde olduğu gibi hava kuvvetlerinde de ABD'ye üstünlük sağladı. Bu aslında Çin'in 21. yüzyılda ABD'ye en büyük meydan okuması oldu."