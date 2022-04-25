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Giriş Tarihi: 25.4.2022 13:44

Duygulandıran olay! Yaşlı kadın hac parasıyla köyüne köprü yaptırdı, verdiği isimle kocasını andı

AA
Duygulandıran olay! Yaşlı kadın hac parasıyla köyüne köprü yaptırdı, verdiği isimle kocasını andı

Kırgısiztan'da duygulandıran bir olay yaşandı. 75 yaşındaki Nurjan Koçkorova, hac için biriktirdiği parasıyla köyüne köprü yaptırdı. Yalnızca yaya kullanımına açık olan köprü sayesinde iyi köy birbirine bağlanabilecek. Köprüye ölen kocasının adını veren yaşlı kadın, "Kocam sonsuz kadar mükafatını alsın istiyorum" sözlerine yer verdi.

Kırgızistan'da 75 yaşındaki Nurjan Koçkorova, hac ibadetini yerine getirmek için biriktirdiği parayla köyüne köprü inşa ettirdi. Yerel basındaki habere göre, Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'nde yer alan Kadamjay ilçesine bağlı Kızıl Bulak köyü sakini Koçkorova'nın yaptırdığı demir köprü açıldı.

KOCASININ ADINI VERDİ

Hac ibadetini yerine getirmek için biriktirdiği para ile yaptırılan köprüye Koçkorova'nın 43 yaşında yaşamını yitiren kocası "Adem Ata"nın adı verildi. Sadece yayaların kullanabileceği köprü, iki köyün bağlantısını ve köylülerin ana yola çıkmasını sağlayacak.

"KOCAM SONSUZA KADAR MÜKAFATINI ALSIN DİYE"

Koçkorova, yaptığı açıklamada, birçok insan için faydalı ve sevindirici olacak bir şeyler yapmak istediğini söyleyerek "Kocam sonsuza kadar mükafatını alsın diye bir köprü inşa ettirmek istedim. Hacca gittiğimde sadece kendim için giderim. Birçok insan için faydalı olacak bir şeyler yapmak istedim." ifadesini kullandı.

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Duygulandıran olay! Yaşlı kadın hac parasıyla köyüne köprü yaptırdı, verdiği isimle kocasını andı
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