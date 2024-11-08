Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya geldi. Fidan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere yönelik, "Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz. Ebedi komşuluğumuzu ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz" dedi.Fidan, "Çok boyutlu işbirliğimiz giderek güçleniyor. Ticaret, ekonomi, ulaştırma, turizm ve kültür gibi alanlarda hep beraber önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu. Yerapetritis ile Kıbrıs meselesini de görüştüklerini belirten Fidan, bu konuda Türkiye'nin tutumunun belli olduğunu ve Kıbrıs meselesini adadaki gerçekler temelinde ele almaya devam edeceklerini ifade etti. Fidan, mevkidaşıyla görüşmesinde Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığın ve soydaşların sorunlarını, talep ve beklentilerini gündeme getirdiklerini anlatarak, "Onların özgürlüklerini huzur içinde kullanabilmelerine büyük önem veriyoruz"dedi.Yerepetritis ise "Var olmaya devam eden zorlukların farkındayız" diyerek "Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusunda başlayacak kapsamlı görüşmelerin ön şartlarını konuştuk" dedi.