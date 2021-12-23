Ege’de bir göçmen trajedisi daha

EGE Denizi
'nde Yunanistan
'ın Bolukendire adası
açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Botun motor arızalanması nedeniyle battığını kaydeden Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı
, çok sayıda göçmenin de kayıp olduğunu bildirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, kurtarılanlardan sadece ikisinde can yeleği bulunduğu ifade edildi. Kurtarılanlardan yedisinin Iraklı, üçünün Suriyeli ve ikisinin de Mısırlı olduğu bildirildi. Botun battığı bölgenin, Avrupa
'ya gitmek isteyen göçmenlerin sıklıkla kullandığı güzergah olmadığı ifade edildi.