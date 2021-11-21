Ege’de Yunan barbarlığı

Yunanistan, Ege Denizi
'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri, insanlık dışı uygulamalarla Türk kara
sularına itmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı
'nın paylaştığı görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik personelinin düzensiz göçmenleri silah doğrultarak, Türk kara sularına ittiği görülüyor. Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği anlar yer alıyor.
İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜLER
Milli Savunma Bakanlığınca
(MSB), Yunan Sahil Güvenlik personelinin, silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları göçmenleri, Türk kara sularına ittikleri görüntüler paylaşıldı. Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği görülüyor. Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor. Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurları göçmenlere sopa ile vuruyor, silah doğrultuyor ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor. Görüntülerde, Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darbedilenler de bulunuyor.
DÜNYA, BU AHLAKSIZ ZALİMLİĞE 'DUR' DEMELİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere yönelik müdahalesini içeren görüntüler için "Ahlaksızlık ve zalimlik" ifadesini kullandı. Çelik, "Bütün bunlar NATO
'nun gözünün önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği
seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği
olmasa ölecek bu insanlar. Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar televizyonlarda yayınlanıyor" dedi.
'İNSANLIK ADINA UTANÇ TABLOSU'
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi. Altun, "Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği, Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz" ifadesini kullandı.