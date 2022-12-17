Ege’de Yunan jetlerine ayar

NATO'NUN Ege'deki eğitim görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına Türk jetleri anında karşılık verdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak eğitim görevi icra etti. Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır" denildi.