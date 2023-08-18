Egzersiz yerine iğne

Avustralya'da kandan edinilen molekülleri farelere enjekte eden bilim insanları, bunun egzersizin faydalarının yerini tutabildiğini keşfetti. Bilim dergisi Nature Communications'da yayımlanan çalışmada, kanın pıhtılaşmasını sağlayan küçük hücreler olan trombositlerin, yaşlı farelerde sinir hücrelerini fiziksel egzersize benzer biçimde gençleştiren bir protein salgıladığı belirlendi. Egzersizden sonra trombositlerden salınan bir tür molekülün, yaşlı farelere enjekte edildiğinde rejeneratif ve bilişsel iyileşmelere yol açtığı tespit edildi. Yeni bulguların Alzheimer hastalarında bilişi iyileştirmeye yönelik yeni tedaviler için önemli bir adım olabileceği düşünülüyor.