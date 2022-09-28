Ekonomik zarar hızla büyüyor! Avrupa’da faturalar %750 arttı





Halihazırda tek işte çalışanların yüzde 36'sı da (Yaklaşık 10 milyon kişi) ikinci bir işte çalışmayı planlıyor. Veriler son iki yılda ek iş yapanların oranının arttığını gösteriyor. Araştırma, ayrıca tam zamanlı işlerde çalışanların yüzde 28'inin haftada 48 saat çalıştığına dikkat çekiyor. Katılımcıların yaklaşık beşte biri de haftalık mesailerinin 56 saate kadar çıktığını ifade ediyor. Bu oranların Ulusal İstatistik Dairesi'nin (ONS) verilerinden çok yüksek olması dikkat çekiyor. ONS'ye göre ülkede ek işte çalışanların sayısı 1.2 milyon.