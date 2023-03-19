Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ekvador’da 6.7 şiddetinde deprem: 15 ölü
Giriş Tarihi: 20.3.2023

Ekvador’da 6.7 şiddetinde deprem: 15 ölü

Ekvador’da 6.7 şiddetinde deprem: 15 ölü
Güney Amerika ülkesi Ekvador, 6.7 şiddetindeki depremle sarsıldı. Guayas eyaletinde meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 381 kişinin de yaralandığı kaydedildi. 44 binanın yıkıldığı, 90 binanın da hasar gördüğü ifade edildi. Ekvador hükümeti, yardımların ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Deprem komşu ülke Peru'da da hissedildi. Tumbes bölgesinde genç bir kız, evinin çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem dolayısıyla mevkidaşı ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekvador’da 6.7 şiddetinde deprem: 15 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA