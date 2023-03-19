Ekvador’da 6.7 şiddetinde deprem: 15 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador, 6.7 şiddetindeki depremle sarsıldı. Guayas eyaletinde meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği, 381 kişinin de yaralandığı kaydedildi. 44 binanın yıkıldığı, 90 binanın da hasar gördüğü ifade edildi. Ekvador hükümeti, yardımların ve çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Deprem komşu ülke Peru'da da hissedildi. Tumbes bölgesinde genç bir kız, evinin çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem dolayısıyla mevkidaşı ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.