Ekvador’da hapishanede çıkan isyanda 6 polis yaralandı

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesinde çatışma ve isyan çıktı.

Yetkililer, mahkumların güvenlik güçlerine patlayıcı maddelerle saldırdığını ve olayda 6 polisin yaralandığını bildirdi.

Polisin Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin cezaevinde kontrolü yeniden sağlamak amacıyla 1300 polisin yanı sıra sayıda asker ile geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Ulusal Cezaevleri Ajansı da (SNAI) söz konusu hapishanede mahkumların patlayıcı maddelerle şiddet eylemlerine giriştiğini vurgulayarak, "Altyapıdaki iyileştirmeler ve güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere aşırı kalabalığı kontrol altına almak ve organize suç örgütleriyle daha etkin mücadele etmek için Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler şiddette karışlık veriyor." ifadesine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, olayları ele almak üzere Guayaquil'de güvenlik konseyini toplayarak ilgili yetkililerle bir araya geldi.

Lasso, şiddet eylemlerinin önüne geçmek amacıyla organize suç grubu liderlerini başka hapishanelere nakletme planları yaptıklarını duyurdu.

Amaçlarının ülkede barışı sağlamak olduğunu dile getiren Lasso, "Suçlulardan yana olanlar bu ülkede kabul görmeyecek. Ülkenin birliği için ulusal toplantılar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 KENTTE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülkenin Guayas ve Esmeraldas eyaletlerinde, 2 Kasım'da 5 polisin çetelerce silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından 2 kentte 45 günlüğüne olağanüstü hal ilan edilmişti.