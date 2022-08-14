Ekvador’da patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 5 ölü, 16 yaralı





HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamadan organize suç örgütlerini sorunlu tutarak, "Organize suç örgütleri şimdi de patlayıcılarla saldırıyor. Bu devlete savaş ilanıdır. Ya birleşip bununla mücadele ederiz ya da bedeli toplum için daha ağır olur" dedi.